Ціни на автогаз можуть впасти лише наприкінці вересня – експерти

Роздрібні ціни на автогаз, які за останні два тижні демонструє рекордне зростання у зв'язку з виниклим на ринку дефіцитом, можуть почати знижуватися тільки у другій половині – наприкінці вересня цього року, коли на ринок почнуть надходити нові великі партії скрапленого газу.

Читайте такожЦіни на автогаз оновили рекорд – вже майже 17 гривень за літр

Таку думку кореспонденту УНІАН озвучили аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко та заступник директора експертної організації на ринку нафтопродуктів "Консалтингова група А-95" Артем Куюн.

"Чекаємо у другій половині вересня. За цей час буде збільшено експорт з Росії та Білорусі, також потрібен деякий час, щоб закрити "дірку" (наявний дефіцит газу – УНІАН) і напрацювати постачання... У другій половині вересня можна очікувати, що ринок стабілізується та ціни підуть вниз", - сказав Куюн.

"Очікувати зниження роздрібних цін варто у третій декаді вересня. Тоді почнеться знижуватися попит та скраплений газ може почати надходити з інших напрямків – це морські поставки в порти Чорного моря і залізничні партії з Польщі та Румунії", - сказав Сіренко.

За оцінками Куюна, при незмінності всіх факторів, роздрібні ціни на газ можуть знизиться до 11-12 гривень за літр.

"У третій декаді – наприкінці вересня ціни на АЗС можуть знизитися до позначки середини літа – це 12-13 гривень за літр", - додав Сіренко.

За словами експертів, на сьогодні дефіцит газу оцінюється в 20-30 тисяч тонн на місяць, при загальному рівні споживання 150 тисяч тонн в місяць.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня було зафіксоване зростання цін на автогаз в мережах АЗС до рекордної позначки 15 гривень за літр. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 гривні за літр.

За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його постачання, а також брак потужностей на ринку для зберігання цього виду палива.

23 серпня глава Мінекономрозвитку Степан Кубів дав доручення низці державних органів, включно з Міністерством енергетики та Антимонопольним комітетом, проаналізувати ситуацію на ринку скрапленого газу та внести пропозиції для вирішення цієї ситуації.