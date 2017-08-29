"Наступного року точно": Омелян розповів, коли Ryanair нарешті почне літати з України

Один з найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанія Ryanair може розпочати польоти з України в наступному році, незважаючи на скасування виходу на український ринок цього року.

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Про це сказав УНІАН міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Переговори з авіакомпанією Ryanair тривають. Але я вважаю, що Ryanair мав всі підстави та можливості у вересні цього року розпочати польоти з аеропортів «Бориспіль» і «Львів». Проте ми зіткнулися зі штучними перешкодами ... Однак я маю всіх розчарувати - Ryanair полетить з України. У наступному році точно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральна директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно буде недоотримувати 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.