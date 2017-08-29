Окупанти хизуються тим, що підняли залізничну арку Керченського мосту на опори (фоторепортаж)

Окупанти виконали підйом залізничного арочного прольоту Кримського мосту на фарватерні опори – на висоту 35 метрів від рівня моря. Про це повідомляє інфоцентр "Крымский мост".

"Арку підняли трохи вище проектної висоти для подальшого опускання на опорні частини. Протягом доби конструкція буде оснащена вітровими зв'язками - це пристрої, які закріплюють арку", - йдеться у повідомленні.

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Арку підняли на 700 тросах домкратами, закріпленими на опорах. Для монтажу габаритної конструкції знадобилося 16 пристроїв вантажопідйомністю 650 тонн кожний.

Плавучі опори, за допомогою яких арку відбуксирували, повернулися до керченського берегу.

Як повідомлялося раніше, РФ планує планує перекрити судноплавство через Керченську протоку з 28 до 31 серпня 2017 року через будівництво Керченського мосту.