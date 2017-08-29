Політолог назвав пасажирські перевезення єдиним позитивом на "УЗ"

Позитивні результати роботи «Укрзалізниці» можна побачити в службі пасажирських перевезень, очолюваній українцем Сергієм Михальчуком. Таку думку висловив політолог Володимир Воля в ефірі одного з телеканалів, як повідомляє "Апостроф".

«Позитивні результати є по пасажирським перевезенням, це сфера Сергія Михальчука», - зазначив Воля, даючи оцінку ситуації на «УЗ».

У той же час, на його думку, є чимало недоробок в компанії: найближчим часом "УЗ" зіткнеться з кризою вантажних перевезень, так як на початку осені навантаження на залізниці традиційно зростає через жнива.

За словами політолога, в цьому році ситуація ускладниться тим, що Росія обмежує транзит українських кораблів через Керченську протоку, тобто, вивозити продукцію металургів Маріуполя реально переважно по залізниці.

Експерт вважає, що в даний час "УЗ" не готова до додаткових навантажень, і це - найбільш істотна недоробка менеджменту підприємства.

"Намічається дуже велика загроза проблеми з вантажними перевезеннями. Тому що локомотивів немає, рухомого складу немає. За вантажні перевезення відповідав поляк Іренеуш Василевський. І тепер ось така можлива катастрофа..." - заявив експерт.

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На його думку, Василевський - один з членів правління "Укрзалізниці", призначений колишнім керівником компанії - Войцехом Балчуном. Політолог нагадав, що в правлінні, як і раніше, переважають поляки з команди Балчуна, але є два українці - Сергій Михальчук (відповідає за пасажирські перевезення) та Олександр Бужор (відповідає за фінанси).

Експерт прогнозує, що найближчим часом - можливо, вже 30 серпня - Кабмін буде розглядати питання складу правління "Укрзалізниці". Правда, оскільки в уряді немає єдиної думки з приводу того, кого прибирати із правління, а кого залишити, розгляд цього питання може затягнутися, збігшись, наприклад, із початком чергової сесії Верховної Ради України.

Як вважає Володимир Воля, до зміни менеджменту на «УЗ» потрібно підходити надзвичайно виважено - досвідчені менеджери, які досягли хороших результатів, в умовах ймовірної кризи для компанії будуть на вагу золота.