Житомирська міськрада погодила передачу у власність міста злітної смуги Житомирського аеропорту та земельної ділянки під нею. Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували сьогодні більшість депутатів міської ради.

Читайте такожНа Житомирщині розпочинаються ремонти та будівництво доріг за кошти від перевиконання збору митних платежів

"Сьогодні на сесії розглянуто важливе питання - це прийняття злітної смуги у власність територіальної громади міста Житомира безкоштовно як благодійну пожертву", - сказав на сесії Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Він пояснив, що у Житомирі планують провести виїзне засідання Бюджетного комітету Верховної Ради України, де буде обговорюватися фінансування злітної смуги аеропорту з державного бюджету, щоб аеропорт зміг приймати пасажирські літаки.

"Профінансувати це будівництво можливо лише тоді, коли смуга перебуватиме в комунальній або державній власності. Якщо ж смуга належатиме приватній компанії, таке фінансування буде неможливим. У подальшому Житомир здаватиме в оренду цю смугу Житомирському аеропорту",- прозвучало на сесії.