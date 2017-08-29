Омелян анонсував початок польотів українського лоукостера наступного року

Лоукост-авіакомпанія з українською реєстрацією може розпочати здійснювати польоти вже наступного року.

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Про це повідомив УНІАН міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Переговори щодо створення української лоукост-авіакомпанії тривають. Ми докладатимемо зусиль, щоб вона була зареєстрована в цьому році і почала виконувати рейси в наступному році", - сказав він.

За словами Омеляна, українська лоукост-авіакомпанія здійснюватиме внутрішні рейси.

"Ми ніколи не говорили, що це буде державна компанія. Ми говоримо, що це буде приватна компанія - українська або іноземна, створена з реєстрацією в Україні для того, щоб здійснювати внутрішні рейси", - сказав міністр.

Раніше Омелян заявив, що один із найбільших європейських лоукостерів авіакомпанія Ryanair може почати польоти з України наступного року, незважаючи на скасування виходу на український ринок цього року.