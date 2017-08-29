У Раді зареєстрований проект закону про боротьбу з телефонним спамом

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії телефонного спаму, авторами якого є народні депутати Леонід Ємець та Борислав Береза (фракція "Народного фронту").

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Про це повідомляється на сайті парламенту.

При цьому тексту документа (№7043) на сайті поки немає.

"Ми з Бориславом Березою вирішили перейняти світову законодавчу практику по боротьбі з телефонним спамом. Для цього в законопроекті є ухвала про передачу інформації рекламного характеру, яку абонент не просив надсилати йому. Наприклад, інформація про розпродажі", - прокоментував Ємець.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України розробила законопроект про обов'язкову реєстрацію абонентів мобільного зв'язку в Україні, а також реєстрації обладнання за міжнародними ідентифікаторів (IMEI).