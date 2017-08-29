Це диверсія проти України: Гройсман обіцяє до 15 вересня "іншу цінову картину" на ринку автогазу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на скраплений газу в мережах АЗС диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі та іншим держорганам напрацювати можливі рішення цієї проблеми, і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину».

Читайте такожЦіни на автогаз можуть впасти лише наприкінці вересня – експерти

Як передає прес-служба уряду, про це Гройсман заявив під час сьогоднішньої наради в Кабінеті міністрів.

«Я хочу, щоб служби, від яких це залежить, навели лад на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить. Це диверсія проти України. Ми повинні захистити внутрішнього споживача - пересічних громадян», - сказав прем’єр.

Згідно з повідомленням, також Гройсман доручив профільним міністерствам, а також АМКУ, Фіскальній службі і правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу, визначити причини безконтрольного підвищення цін і вжити заходів до зниження вартості пального і підтримки конкуренції на ринку.

«Мені шкода, що прем'єр-міністр повинен особисто проводити нараду і втручатися в ситуацію, щоб розібратися, у той час, як у нас є спеціальні органи, зокрема АМКУ», - заявив Гройсман.

Читайте такожРізке подорожчання автогазу: в Мінекономрозвитку заявили, що санкції до імпортерів не вплинули на зростання цін

За даними прес-служби, прем'єр-міністру доповіли про те, що протягом останнього року значно скоротилася кількість трейдерів, які постачають скраплений газ з Росії, звідки надходить найбільший обсяг цього виду пального. Це призвело, на тлі нестачі потужностей зі зберігання газу в період пікового споживання, до різкого збільшення ціни на автогаз.

«Це наслідок монополії. Зараз я вимагаю від АМКУ більш рішучих дій, а ще прошу всю інформацію - скільки було трейдерів, хто сьогодні працює на ринку, які джерела поставок пального. Цю статистику я покладу на стіл президенту України», - зазначив глава уряду, додавши, що зараз необхідно досягти чіткої домовленості з учасниками ринку для мінімізації ціни у найближчі тижні.

Також Гройсман доручив міністру енергетики Ігорю Насалику скликати міжвідомчу комісію і напрацювати варіанти розв’язання ситуації, що склалася, віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону - опрацювати питання транспортування газу через порти, залізницю і митницю, а Фіскальній службі і поліції - ретельно проаналізувати компанії на ринку автогазу, особливо недобросовісних трейдерів.

«Також доручаю на рівні віце-прем'єр-міністрів за тиждень провести нараду і внести комплексну пропозицію щодо врегулювання ситуації... До 15 вересня маємо отримати іншу цінову картинку на ринку скрапленого газу», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня було відзначено ріст цін на автогаз у мережах АЗС до рекордної позначки 15 грн за літр. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 грн за літр. За даними консалтингової компанії UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок, а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду пального. Однією з причин дефіциту газу стало обмеження імпорту палива Росією, поставки з якої займають до 30% обсягу всього ринку (30-40 тис. тонн на місяць). Обсяг дефіциту оцінюється в розмірі 25-30 тис. тонн на місяць.

23 серпня від уряду (міністра економрозвитку Степана Кубіва) вже надходило доручення низці державних органів, включаючи Міненерговугілля і АМКУ, проаналізувати ситуацію на ринку скрапленого газу та внести пропозиції для її розв’язання.