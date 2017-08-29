Катарська авіакомпанія Qatar Airways планує збільшити частоту польотів до України

Катарська авіакомпанія Qatar Airways, яка з 28 серпня почала здійснювати щоденні польоти за маршрутом Київ-Доха (Катар), планує збільшити частоту польотів до України до двох на день.

Читайте також"Наступного року точно": Омелян розповів, коли Ryanair нарешті почне літати з України

Про це повідомив на прес-конференції комерційний директор Qatar Airways Ехаб Амін.

«Ми дуже раді бути тут, у нас багато планів. І ми дуже оптимістичні в тому, як збільшуватимемо наші обсяги. Можливо, ми запустимо перельоти двічі на день і сподіваємося, це буде якомога швидше», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Qatar Airways із 28 серпня 2017 року почала здійснювати щоденні вильоти до столичного аеропорту «Бориспіль» із Дохи (Катар).

Довідка УНІАН. Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Станом на січень 2017 року Qatar Airways обслуговує понад 150 напрямків по всій Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії зі свого центру в міжнародному аеропорту Хамад, що робить її одним із небагатьох авіаперевізників, який літає на всі п'ять населених континентів планети.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - державне підприємство, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».