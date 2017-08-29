Рекордне подорожчання автогазу: експерт розповів, коли чекати зниження цін

Ринок зрідженого газу вже проходить період ажіотажного зростання гуртових цін, і тому через два тижні роздрібна вартість автогазу може впасти до 14 грн за літр.

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Таку думку під час прес-конференції, присвяченій рекордному зростання цін на автогаз в мережах АЗС за останні два тижні, висловив комерційний директор мережі АЗС KLO Ігор Чернявський.

«Я з упевненістю можу сказати, що ціновий пік вже пройдено, питання тільки в тому, на яких відмітках ми зупинимося. Я думаю, через тиждень-два ми побачимо ціну 14 грн за літр дуже спокійно», - сказав він.

За його словами, гуртова вартість скрапленого газу на сьогодні вже стала нижчою, порівняно з тими пропозиціями, які озвучували постачальники автогазу 23 серпня.

«Перед святами ми закінчили торги, ні в кого нічого не купивши, дійшли до ціни 680 дол. за тонну, це близько 24 800 грн за тонну у гривні, або 15,25 грн за літр на АЗС... Сьогодні від тих же постачальників ми отримали ціну 580 дол. за тонну», - додав Чернявський.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня був відзначений ріст цін на автогаз в мережах АЗС до рекордної позначки 15 грн за літр. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 грн за літр. За даними консалтингової компанії на ринку нафтопродуктів UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його постачання, а також брак потужностей на ринку для зберігання цього виду палива.

23 серпня голова Мінекономрозвитку Степан Кубів дав доручення низці державних органів, включаючи Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет, проаналізувати ситуацію на ринку скрапленого газу та внести пропозиції для вирішення цієї ситуації.

За оцінками консалтингової компанії UPECO і «А-95», ціни на автогаз можуть почати знижуватися (до 11-13 грн за літр) тільки у другій половині – наприкінці вересня цього року, коли на ринок почнуть надходити нові великі партії зрідженого газу.