Стало відомо, коли визначать дедлайни щодо обрання нового керівника "Укрзалізниці"

Номінаційний комітет при Кабінеті міністрів України визначить терміни обрання нового керівника «Укрзалізниці» 1 вересня, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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«Цієї п'ятниці під головуванням Степана Кубіва (міністра економічного розвитку і торгівлі - УНІАН) буде попереднє засідання номінаційного комітету, на якому будуть визначені чіткі дедлайни щодо того, коли розпочнеться процедура обрання нового керівника «Укрзалізниці» і наглядової ради. Я сподіваюся, це відбудеться якомога швидше », - сказав він.

Також міністр зазначив, що відбір на посаду керівників українських підприємств має проходити незалежно і без політичного впливу.

Як повідомляв УНІАН, екс-глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун був призначений на посаду керівника відомства за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року. Раніше він був головою правління польської залізничної компанії PKP Cargo.

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З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна у непрофесіоналізмі і повільному реформуванні компанії. Під час засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань у реформуванні «Укрзалізниці» і діяльності її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів прийняв рішення про підпорядкування «Укрзалізниці» безпосередньо уряду, щоб не допустити перетворення компанії на заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Мінінфрастуктури і передачі в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу, Гройсман запропонував провести «авторитетний» аудит діяльності Балчуна на посаді очільника «Укрзалізниці», за підсумками якого прийняти відповідні кадрові рішення.

9 серпня Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна і першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці».