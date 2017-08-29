Дорогий автогаз: експерт назвав ключову причину зростання цін

Ключовою причиною виникнення дефіциту на ринку автогазу і зростання цін на цей вид палива в Україні є обмеження постачань з Росії, які на сьогодні адресовані одному монопольному українському покупцеві – трейдинговій компанії Proton Energy.

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Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

«Все почалося в травні цього року. Тоді, завдяки рішенням Федеральної служби митного та експортного контролю (ФСТЕК) Росії, всі поставки скрапленого газу з Росії, а саме від заводів компанії «Роснефть», були переорієнтовані в одні руки – Proton Energy... Як наслідок, виникає дефіцит, який досяг критичних для ринку розмірів у серпні», - сказав він.

За словами експерта, якщо б ФСТЕК не обмежувала експорт газу до України, ми б раніше отримували газ в потрібному обсязі від 6-7 російських виробників.

«З травня і до сьогодні Proton Energy отримує весь ресурс російського автогазу, який до того ж є найдешевшим у порівнянні з іншими напрямками імпорту. Маючи такий ресурс, ця компанія може сьогодні, в умовах дефіциту та ажіотажу, пропонувати свій газ зі знижкою, що робить її бенефіціаром ситуації», - заявив Сіренко, додавши, що за місячного споживання скрапленого газу 150 тис. тонн частка російських поставок становила (до обмежень) 60-70 тис. тонн на місяць.

За словами Сіренка, Proton Energy керує бізнесмен Нісан Моїсеєв, який має спільні інтереси з Віктором Медведчуком.

«ЗМІ неодноразово знаходили зв'язкок проросійського політика з іноземним трейдером, який вирішив зайнятися бізнесом в Україні», - зазначив Сіренко.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Україні відзначається різке зростання цін на автогаз в мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

За даними консалтингової компанії UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його постачання, а також брак потужностей на ринку для зберігання цього виду палива. Однією з причин дефіциту газу стало обмеження імпорту палива Росією. Обсяг дефіциту оцінюється в розмірі 25-30 тис. тонн в місяць.

29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на скраплений газу диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольному комітетові, Державній фіскальній службі та іншим держорганам напрацювати можливі рішення цієї проблеми, і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину».