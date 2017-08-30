У Львові з 1 вересня зросте вартість проїзду у трамваях і тролейбусах

06:03, 30 серпня 2017
Транспорт/Звя'зок
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На даний час вартість проїзду у тролейбусах і трамваях становить 2 грн, у міських маршрутних таксі - 4 грн.

Новий тариф планується затвердити на найближчому засіданні виконкому / фото УНІАН

У Львові з 1 вересня до 3 грн зросте вартість проїзду в трамваях і тролейбусах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету погодило проект рішення про встановлення тарифів на проїзд в міському електротранспорті, згідно з яким з 1 вересня ціна на проїзд становитиме 3 грн, пільговий проїзд для учнів та студентів - 1 грн 50 коп.

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Запропонований тариф планується затвердити на найближчому засіданні виконкому Львівської міськради.

На даний час вартість проїзду у тролейбусах і трамваях становить 2 грн, у міських маршрутних таксі - 4 грн.

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Теги: #вартість проїзду у Львові#тролейбуси і трамваї у Львові