У Львові з 1 вересня зросте вартість проїзду у трамваях і тролейбусах

У Львові з 1 вересня до 3 грн зросте вартість проїзду в трамваях і тролейбусах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету погодило проект рішення про встановлення тарифів на проїзд в міському електротранспорті, згідно з яким з 1 вересня ціна на проїзд становитиме 3 грн, пільговий проїзд для учнів та студентів - 1 грн 50 коп.

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Запропонований тариф планується затвердити на найближчому засіданні виконкому Львівської міськради.

На даний час вартість проїзду у тролейбусах і трамваях становить 2 грн, у міських маршрутних таксі - 4 грн.