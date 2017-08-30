У Мукачеві посадовці привласнили при закупівлі автобусів майже 4,7 мільйона гривень – поліція

У Мукачевому посадовці підозрюються у привласненні майже 4,7 млн грн, виділених на закупівлю автобусів.

Як повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів службовими особами комунального підприємства Мукачівської міськради.

Правоохоронці встановили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами.

Читайте такожУ Харкові оголосили підозру ще трьом поліцейським, причетним до вимагання хабарів в іноземців

Службовці переплатили приватному підприємцю майже 4,7 млн грн з місцевого бюджету.

Слідчим відділом Мукачівського відділу поліції обласної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.