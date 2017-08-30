В АМКУ прокоментували рекордне зростання цін на автогаз

Антимонопольний комітет України перевіряє ситуацію на ринку скрапленого газу. Про це повідомив державний уповноважений АМКУ Валерій Полюхович, передає «Радіо Свобода».

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«Сьогодні дійсно є різке подорожчання на роздрібному сегменті ринку. Є об’єктивні фактори, що спровокували зростання, – це зменшення імпорту з Росії і Білорусі у зв’язку з певними адміністративними перепонами, які створені в Росії, і плановими ремонтами заводів, які виробляють цей продукт, а також те, що у нас пікове навантаження по ринку відбувається у серпні-вересні – це сезонний фактор. І у нас відбувається постійне зростання споживання цього продукту– це зумовлено тим, що цей продукт дешевший», – сказав він.

Полюхович зауважив, що АМКУ не може наразі однозначного заявити про антиконкурентні дії у зв’язку з подорожчанням скрапленого газу.

«На сьогодні ми не можемо заявити однозначно, чи є антиконкурентні узгоджені дії, тому що та інформація, яка у нас є, стосується об’єктивних чинників. Щодо суб’єктивних чинників – ми можемо говорити лише тоді, коли отримаємо повний обсяг інформації на наші вимоги до ДФС, Держстату, Міненерговугілля», – додав він.

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Нагадаємо прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на скраплений газу в мережах АЗС диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі та іншим держорганам напрацювати можливі рішення цієї проблеми, і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня було відзначено ріст цін на автогаз у мережах АЗС до рекордної позначки 15 грн за літр. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

За даними консалтингової компанії UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок, а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду пального. Однією з причин дефіциту газу стало обмеження імпорту палива Росією, поставки з якої займають до 30% обсягу всього ринку (30-40 тис. тонн на місяць). Обсяг дефіциту оцінюється в розмірі 25-30 тис. тонн на місяць.