Перевізників оштрафували на 38 мільйонів за перевантаження машин

Недобросовісним вантажоперевізникам нараховано 38 млн грн штрафів за перевищення допустимих габаритно-вагових норм на українських дорогах.

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Про це повідомив голова Державної служби з безпеки на транспорті України (Укртрансбезпека) Михайло Ноняк на засіданні уряду.

«Укртрансбезпека» перевірила понад 180 тис. транспортних засобів і виявила понад 6 тис. порушень. Відповідно застосовуються штрафні санкції, яких нараховано 38 мільйонів гривень. Понад 10 мільйонів гривень вже сплачено до держбюджету України», - сказав він.

За словами Ноняка, на даний момент в Україні працюють близько 30 пунктів габаритно-вагового контролю, яких недостатньо для здійснення вагового контролю на всіх головних дорогах країни.

«Це те, що ми виявили 25-30 комплексами, але їх недостатньо для повного контролю по всій території України. Однак ми вже підписали договір з переможцем тендеру, і до кінця року отримаємо 78 комплексів габаритно-вагового контролю», - сказав він.

Також Ноняк зазначив, що наявних інспекторів при закупівлі нових габаритно-вагових комплексів буде недостатньо.

«Ми просимо уряд переглянути граничну кількість працівників «Укртрансбезпеки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Радиал-Україна» виграла тендер на поставку Державній службі України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) 78 габаритно-вагових комплексів для боротьби з перевантаженням фур на українських дорогах на суму 109,2 млн грн.

За оцінками Міністерства інфраструктури, більш як 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.