Порошенко анонсує зниження ціни на автогаз у другій половині вересня

Президент України Петро Порошенко анонсує зниження ціни на скраплений газ у другій половині вересня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час робочої поїздки до Львівської області.

«Ми чекаємо результатів протягом двох-трьох тижнів, і вже в другій половині вересня поставлено завдання, і впевнений, що воно має бути виконане, щодо зниження ціни на скраплений газ і притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення, якщо вони будуть встановлені - факти порушення», - заявив Порошенко.

«Відповідні завдання також надані Нацполіції, Генпрокуратурі, і найближчим часом ви зможете дізнатися результати, тому що за моїм дорученням до факту перевірки, безумовно, має бути долучена громадськість», - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, останнім часом відзначається різке зростання цін на автогаз у мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок, а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду пального.

23 серпня міністр економічного розвитку Степан Кубів дав доручення низці державних органів, включаючи Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет, проаналізувати ситуацію на ринку скрапленого газу та внести пропозиції для розв’язання цієї ситуації.

29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на скраплений газ у мережах АЗС диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі та іншим держорганам напрацювати можливі рішення цієї проблеми і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину».