Глава "Київстар" підтримує обов'язкову реєстрацію абонентів

Глава одного з найбільших операторів мобільного зв'язку "Київстар" Петро Чернишов заявив журналістам, що підтримує ідею про обов'язкову реєстрацію абонентів.

Читайте також"Київстар" підвищує вартість тарифних планів в 1,5-2 рази

"Ідентифікацію абонентів ми підтримуємо", - сказав він.

Голова "Київстар" зазначив, що компанія пропонує провести процес реєстрації абонентів в електронній формі.

"Ми будемо наполягати, щоб це була реєстрації без паперів. Якщо люди понесуть копії своїх паспортів, де їх зберігати? Існують інші способи. Більшість людей в Україні вже мають якісь банківські карти, значить, в якомусь банку зберігаються копії їх паспортів. Нас цілком влаштовує, якщо реєстрація з допомогою Bank ID", - сказав Чернишов.

За його словами, для реєстрації знадобиться більше часу, ніж зазначено в законопроекті.

"Ми хочемо, щоб це зробили розумним способом. У нас 26 мільйонів абонентів. У інших операторів теж багатомільйонні бази клієнтів. Нам треба більший проміжок часу. Два роки для реєстрації існуючої бази і півроку для реєстрації нових абонентів", - сказав Чернишов.

При цьому він підкреслив, що абонентам не варто переживати, що витрати на реєстрацію будуть покладені на них.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України опублікувала законопроект про обов'язкову реєстрацію абонентів мобільного зв'язку в Україні, а також реєстрацію обладнання за міжнародними ідентифікаторів (IMEI).