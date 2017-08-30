Низка мереж АЗС почали знижувати ціни на автогаз – експерт

Ряд мереж АЗС 29-30 серпня почали знижувати роздрібні ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 10-50 копійок за літр. Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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За інформацією UPECO, на 10 копійок за літр паливо подешевшало в мережах АЗС Glusco (і коштує 14,95 гривні за літр) і "Барс" (15,90 гривні за літр). На 20 копійок за літр газ подешевшав в мережах АЗС "РУР Груп" (16,79 гривні за літр), "Род-Ник" (16,19 гривні за літр), на 40 копійок за літр – в мережі Jazz Oil (15,39 гривні за літр) і на 50 копійок за літр до 15,99 гривні за літр на заправках "Енерджі Транс".

"Це лише перші кроки. За два дні ціни знизилися тільки у регіональних операторів або в невеликих гравців. Для істотного зниження необхідно, щоб ціни впали в найбільших мережах АЗС", - сказав Сіренко, додавши, що за два дні середня вартість газу в Україні впала лише на 2 копійки за літр – до 16,01 гривні за літр.

Також експерт зазначив, що почалося зниження цін в оптовому сегменті ринку.

"Сьогодні в опті середня ціна впала на 486 гривень за тонну до 29 003 гривні за тонну", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, останні два тижні відзначилися різким зростанням цін на автогаз в мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 гривні за літр.

За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його постачання, а також брак потужностей на ринку для зберігання цього виду пального.

29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на скраплений газ в мережах АЗС диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольному комітетові, Державній фіскальній службі та іншим держорганам розробити можливі рішення цієї проблеми, і до 15 вересня "отримати іншу цінову картину".

30 серпня президент Петро Порошенко заявив, що ціни на автогаз мають піти на істотне зниження в другій половині вересня.