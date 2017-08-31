Кабмін призначив голову Державного космічного агентства

Кабінет міністрів України призначив головного конструктора і начальника конструкторського бюро із системного проектування ракет і ракетних комплексів "КБ "Південне" (Дніпро) Павла Дегтяренка на посаду голови Державного космічного агентства України (ДКАУ).

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Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду №583 від 23 серпня.

"Призначити Дегтяренка Павла Глібовича головою Державного космічного агентства України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Кабінет міністрів України звільнив главу Державного космічного агентства України (ДКАУ) Любомира Сабадоша, а 15 вересня того ж року Кабмін призначив в.о. глави ДКАУ Юрія Радченка.

У червні цього року конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Павла Дегтяренка головою Державного космічного агентства України.

Довідка УНІАН. Голова ДКАУ призначається і звільняється на посаду Кабінетом Міністрів України за підсумками конкурсу комісії з питань вищого корпусу держслужби.

Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.