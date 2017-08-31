Відзавтра в київському метро діятимуть тільки сині жетони

З 1 вересня Київський метрополітен використовуватиме в обігу тільки сині жетони. Старі - зелені жетони - ще можна обміняти сьогодні, 31 серпня, до 19:00.

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Про це повідомила прес-секретар столичного метрополітену Наталія Макогон, передає «112 Україна». Вона нагадала, що обмін жетонів у зв'язку з подорожчанням проїзду в підземці буде проводитися або пропорційно, або з доплатою. Починаючи з 1 вересня обмін жетонів стане неможливим.

"У нас працюють чотири центри. Це станції "Майдан Незалежності", "Політехнічний інститут", "Дарниця" та "Дорогожичі", де з 8:00 до 19:00 можна обміняти всі зелені жетони. Вони обмінюються або пропорційно, або з доплатою. Наприклад, якщо у вас 5 зелених жетонів, то ви отримуєте 4 синіх, або якщо у вас 1 зелений жетон, то потрібно буде доплатити 1 грн. Завтра в обігу будуть тільки сині жетони. В принципі ми жетон виводимо з обігу. Більшість наших пасажирів вже користуються картками", - заявила вона.

Макогон також зазначила, що станом на 31 серпня пасажири столичної підземки обміняли понад 100 тис. жетонів.

Нагадаємо, в серпні станція метро "Кловська" була переведена на оплату проїзду за допомогою паперового квитка з QR-кодом. Жетони з обігу на станції були повністю виведені.

Як повідомляв УНІАН, з 15 липня проїзд у столичній підземці подорожчав до п'яти гривень.