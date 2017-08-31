Швидкісні потяги з України до Польщі тимчасово скоротять маршрут

11:38, 31 серпня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Поїзд «Інтерсіті+» №706/705 Київ, Львів - Перемишль у період з 16 по 27 жовтня обмежить маршрут курсування до станції Медика (Польща).

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Акціонерна компанія «Укрзалізниця» має намір з 16 по 27 жовтня змінити графік курсування швидкісних електропоїздів категорії «Інтерсіті +» №706/705 і №716/715 за маршрутом Київ-Перемишль у зв'язку з модернізацією залізниці на території Польщі, повідомили у прес-службі відомства.

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Згідно з повідомленням, швидкісний поїзд «Інтерсіті+» №706/705 Київ, Львів - Перемишль у період з 16 по 27 жовтня обмежить маршрут слідування до станції Медика (Польща). Поїзд прибуватиме на станцію Медика об 11:37, а у зворотному напрямку до Києва відправлятиметься зі станції Медика о 16:22.

У прес-службі відомства зазначили, що для пасажирів, що прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку на автобуси до Перемишля і в зворотному напрямку.

Зокрема, в прес-службі уточнили, другий поїзд «Інтерсіті +» до Польщі - №716/715 Київ - Перемишль - Київ через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль - у період з 16 по 27 жовтня курсуватиме за чинним розкладом, але з обмеженням маршруту до ст. Львів.

Крім того, за інформацією прес-служби, з 16 по 27 жовтня 2017 року, в зв'язку з проведенням робіт з модернізації залізничної лінії на території Польщі, рух вагонів у складі поїздів №51/52 Варшава/Вроцлав - Львів на ділянці Перемишль - Хурк здійснюватися не буде.

«До початку колійних робіт на ділянці Перемишль - Хурк останній раз вагон Варшава - Львів відправиться з Варшави 14 жовтня і прибуде до Львова 15 жовтня, назад відправлення вагона зі Львова - 15 жовтня, прибуття до Варшави - 16 жовтня. Вагон Львів - Вроцлав останній раз відправлятиметься зі Львова 14 жовтня і прибуде до Вроцлава 15 жовтня, назад відправиться з Вроцлава 15 жовтня і прибуде до Львов 16 жовтня», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що після завершення робіт з модернізації колії вперше вагон Варшава - Львів відправиться з Варшави 27 жовтня і прибуде до Львова 28 жовтня, а вагон Львів - Вроцлав відправиться зі Львова 27 жовтня та прибуде до Вроцлава 28 жовтня.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #поїзд до Перемишля#поїзд Київ-Перемишль