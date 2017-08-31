АМКУ почав перевірки на ринку автогазу через рекордне зростання цін

Антимонопольний комітет України (АМКУ) через рекордне зростання роздрібних цін на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива, почав проводити перевірку на ринку цього товару на предмет можливих порушень конкурентного законодавства України. Про це повідомляє прес-служба АМКУ з посиланням на главу комітету Юрія Терентьєва.

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"Поряд з об'єктивними причинами стрімкого зростання цін на скраплений газ, ми не виключаємо і наявності суб'єктивних факторів, які можуть свідчити про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Ми обов'язково знайдемо відповідь на це питання", - сказав Терентьєв, додавши, що за результатами проведеного аналізу комітетом будуть вжиті передбачені законодавством заходи.

Згідно з інформацією АМКУ, зростання цін було обумовлене стрімким падінням пропозиції зрідженого газу в результаті скорочення імпорту з Білорусі та Росії через одночасну планову зупинку кількох заводів і створення адміністративних перешкод для імпортерів з боку Федеральної служби з технічного та експортного контролю РФ.

Також в комітеті звернули увагу на відсутність стабілізаційного запасу (який міг би компенсувати дефіцит) і брак залізничних цистерн для рівномірного і своєчасного розподілу обсягів автогазу по території України.

"Антимонопольний комітет інформував у червні 2017 року Кабмін, а також Адміністрацію президента, РНБО і комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу щодо ризиків, які пов'язані з можливістю істотних цінових коливань на ринку нафтопродуктів і скрапленого газу, зокрема, враховуючи значну залежність галузі від імпортних поставок", - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби, у червні комітет рекомендував держорганам створити стимули для ввезення в Україну сирої нафти, наростити внутрішнє виробництво, сформувати стратегічні запаси нафтопродуктів і диверсифікувати джерела їх постачання. На основі цих рекомендацій, за даними АМКУ, віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон доручив ряду державних органів розробити рекомендації для вирішення проблеми.

"Кризової ситуації можна було б уникнути в разі своєчасного виконання цього доручення в повному обсязі", - заявили в комітеті.

Як повідомляв УНІАН, за останні два тижні відзначалося різке зростання цін на автогаз в мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни досягли значень 16,49-16,99 гривні за літр стабілізувалися і в наступні дні.

29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на зріджений газ в мережах АЗС диверсією і доручив Минэкономразвитию, Міненерговугілля, АМКУ, Фіскальної службі та іншим держорганам розробити можливі рішення цієї проблеми, і до 15 вересня "отримати іншу цінову картину".

30 серпня президент Петро Порошенко заявив, що ціни на автогаз мають піти на істотне зниження в другій половині вересня.