Омелян: збитки "Укрзалізниці" від корупції становлять $10-15 мільярдів на рік

Збитки державної компанії «Укрзалізниця» від корупції та неефективного використання коштів становлять 10-15 млрд дол. на рік. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у ході зустрічі з бізнесом в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

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«Я знаю, який ресурс (в «Укрзалізниці» - УНІАН) розкрадається й неефективно використовується, що призводить до великих збитків. Це 10-15 мільярдів доларів на рік, а може й більше», - сказав він.

За словами міністра, ці гроші можна було б спрямувати на закупівлю нових локомотивів, запуск нових програм із оновлення рухомого складу та на будівництво нових залізничних колій.

Як повідомляв УНІАН, згідно з аудитом консолідованої фінансової звітності "Укрзалізниці" за 2016 рік, проведеного міжнародною консалтинговою компанією "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y), компанія отримала 7,3 млрд грн збитку за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.