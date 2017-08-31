Міністр інфраструктури розраховує на прихід в Україну трьох авіакомпаній

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховує, що в наступному році в Україну прийдуть авіакомпанії EasyJet, Eurowings і Ryanair. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході зустрічі з бізнесом в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

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"Я дуже сподіваюся, що наступного року ми зможемо вітати в Україні як компанію Ryanair, так і компанії EasyJet, Eurowings. Тому що це не лише дешеві польоти для українців, але й залучення туристів в країну", - сказав він.

За словами міністра, втрати для аеропорту "Бориспіль" від приходу авіакомпанії Ryanair вигадані.

"Коли говорять про потенційні, а насправді гіперболізовані та вигадані втрати для аеропорту "Бориспіль", то забувають, що кожен турист привозить в казну країни 300-1000 доларів", - зазначив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - ірландська авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту Ryanair аеропорт щорічно буде недоотримувати 2 мільярди гривень. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

10 липня авіакомпанія Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту "Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.