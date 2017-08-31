"Укрзалізниця" на вересень призначила додаткові рейси Київ - Бердянськ

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на вересень додаткові рейси поїзда Київ – Бердянськ, повідомляє прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, поїзд №228 Київ - Херсон курсуватиме щодня, а не по парних днях, як було передбачено графіком і зробить п'ять додаткових рейсів: 1, 3, 5, 7 і 9 вересня.

У прес-службі зазначили, що потяг буде відправлятися з Києва о 19:07 і прибувати в Бердянськ у 10:10, а у зворотному напрямку вирушати в 17:35 і прибуватиме в Київ о 10:07.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна компанія "Укрзалізниця" має намір з 16 по 27 жовтня змінити графік курсування швидкісних електропоїздів категорії "Інтерсіті+" №706/705 і №716/715 за маршрутом Київ – Перемишль у зв'язку з модернізацією залізниці на території Польщі.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.