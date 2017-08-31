Конкурс на посаду голови правління та членів спостережної ради УЗ оголосять до 1 жовтня – Омелян

Конкурс з відбору голови правління та членів наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" має бути оголошений до 1 жовтня. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході зустрічі з бізнесом в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

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"Укрзалізниця" анонсувала, що вона хоче підвищити тарифи на вантажоперевезення на 22,5% з 1 жовтня. За цей час повинен початися процес конкурсу на нового керівника і членів правління "Укрзалізниці". При цьому у бізнесу не повинно бути питань: де ви взяли таких людей? Це повинні бути фахівці. Також необхідно запустити процес обрання наглядової ради, який повинен контролювати роботу правління компанії", - сказав він.

За словами міністра, 1 вересня Координаційний комітет на чолі з віце-прем'єром розгляне графік цих конкурсів і через тиждень Кабмін може призначити членів правління.

Омелян не виключив, що керівником "Укрзалізниці" може стати нинішній виконуючий обов'язки голови правління держкомпанії Євген Кравцов.

"У нього є шанс, що від нього залежить, як він його використовує. Він може бути як реформатором, так і Балчуном номер два", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови "Укрзалізниці".

У свою чергу Володимир Омелян позитивно оцінив рішення уряду про звільнення голови правління "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна і заявив, що наполягає на зміні всього керівного складу "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.