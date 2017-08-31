Конкурс на посаду голови правління та членів спостережної ради УЗ оголосять до 1 жовтня – Омелян

19:39, 31 серпня 2017
Транспорт/Звя'зок
30

Міністр інфраструктури не виключив, що керівником "Укрзалізниці" може стати нинішній виконуючий обов'язки голови правління держкомпанії Євген Кравцов.

фото УНІАН

Конкурс з відбору голови правління та членів наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" має бути оголошений до 1 жовтня. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході зустрічі з бізнесом в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

Читайте такожНаступник Балчуна розповів, як потрібно боротися з корупцією

"Укрзалізниця" анонсувала, що вона хоче підвищити тарифи на вантажоперевезення на 22,5% з 1 жовтня. За цей час повинен початися процес конкурсу на нового керівника і членів правління "Укрзалізниці". При цьому у бізнесу не повинно бути питань: де ви взяли таких людей? Це повинні бути фахівці. Також необхідно запустити процес обрання наглядової ради, який повинен контролювати роботу правління компанії", - сказав він.

За словами міністра, 1 вересня Координаційний комітет на чолі з віце-прем'єром розгляне графік цих конкурсів і через тиждень Кабмін може призначити членів правління.

Омелян не виключив, що керівником "Укрзалізниці" може стати нинішній виконуючий обов'язки голови правління держкомпанії Євген Кравцов.

"У нього є шанс, що від нього залежить, як він його використовує. Він може бути як реформатором, так і Балчуном номер два", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови "Укрзалізниці".

У свою чергу Володимир Омелян позитивно оцінив рішення уряду про звільнення голови правління "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна і заявив, що наполягає на зміні всього керівного складу "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Укрзалызниця конкурс