У Києві частково обмежать рух на Столичному та Наддніпрянському шосе

У Києві з 1 по 4 вересня частково обмежать рух на Столичному та Наддніпрянському шосе в зв'язку з ремонтом. Про це повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

"З 1 по 4 вересня рух транспорту на Столичному та Наддніпрянському шосе частково обмежать у зв'язку з ремонтом", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, часткове обмеження діятиме: 1 вересня з 11:00 до 21:00 на мосту через р. Либідь на Столичному шосе в напрямку мосту ім. Патона; 2 вересня з 11:00 до 21:00 на мосту через р. Либідь на Столичному шосе в напрямку житлового масиву Корчувате; 3 вересня з 9:00 до 21:00 на шляхопроводі на Наддніпрянському шосе через залізничні колії в напрямку мосту ім. Патона; і 4 вересня з 9:00 до 21:00 на шляхопроводі на Наддніпрянському шосе через залізничні колії в напрямку житлового масиву Корчувате.

У свою чергу комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з ремонтом.

Як повідомляв УНІАН, на Південному мосту в Києві в зв'язку з ремонтом до 15 вересня буде обмежено рух транспорту.