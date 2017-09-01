В Україні з жовтня можуть подорожчати залізничні вантажоперевезення

Міністерство інфраструктури має намір підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення всередині країни на 22,5% з 1 жовтня 2017 року.

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Відповідні норми містяться в проекті наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги", опублікованому на сайті відомства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується здійснити поточного року індексацію тарифів на перевезення вантажів у межах України на 22,5%.

"Зміна рівня тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом передбачено проектом консолідованого фінансового плану "Укрзалізниці" на 2017 рік (індексація тарифів на 22,5% передбачено з 1 жовтня 2017 року - УНІАН), який узгоджено Мінекономрозвитку", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Згідно з документом, додаткові надходження від індексації вантажних тарифів складуть 2,788 мільярда гривень і дозволять компенсувати тільки 12,3% від загальної суми капітальних інвестицій.

"За рахунок цих коштів планується придбати близько 3000 одиниць вантажних вагонів, виготовлених власними силами, і придбати більше 500 піввагонів", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються протягом місяця від зацікавлених юридичних та фізичних осіб в письмовому та електронному вигляді

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" скоригувала фінплан на 2017 рік із зменшенням чистого прибутку до 60 мільйонів з 1,2 мільярда гривень. Також, в цій редакції консолідованого фінансового плану товариства індексація тарифів на 22,5% перенесена на 1 жовтня 2017 року, а індексацію тарифів на перевезення пасажирів у межах України у 2017 році не передбачено.