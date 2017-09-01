З України до Італії почне літати ще одна авіакомпанія

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines цього року почне польоти з київського аеропорту Жуляни в Бергамо і Неаполь, а також зі Львова до Бергамо, Венеції та Неаполя, повідомляє avianews.com.

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Польоти з Києва до Бергамо розпочнуться з 4 грудня, а до Неаполя - з 9 грудня і виконуватимуться два рази на тиждень щопонеділка та щосуботи. В період новорічних свят авіакомпанія тимчасово додасть третій рейс по середах.

Рейси зі Львова до Бергамо стартують з 20 жовтня, а в Венецію і Неаполь - з 8 грудня. За всіма трьома напрямками польоти виконуватимуться два рази на тиждень щоп'ятниці та щонеділі.

Квитки на нові рейси вже у продажу за ціною від 50 євро в одну сторону або від 100 євро туди-назад на сайті авіакомпанії. В ціну входить перевезення ручної поклажі вагою до 10 кг та габаритами до 55х35х25 див.

Перевезення багажу до 15 кг обійдеться у 8 євро при оплаті наперед. Якщо вага багажу буде становити 15-20 кг, то багажний збір становитиме 14 євро, а для валізи вагою 20-25 кг перевезення в багажі обійдеться в 19 євро при оплаті наперед. У разі, якщо перевезення багажу буде оплачуватися в аеропорту, авіакомпанія буде стягувати підвищений збір.

Ernest Airlines є невеликою авіакомпанією з албанськими корінням і флотом з двох літаків A320 і A319. У даний момент авіакомпанія виконує польоти зі столиці Албанії Тирани в кілька міст Італії.