Новий термінал аеропорту "Одеса" почав прийом пасажирів міжнародних рейсів

Новий термінал міжнародного аеропорту «Одеса» сьогодні розпочав прийом пасажирів, які прибувають міжнародними рейсами.

Читайте такожТурецька авіакомпанія Pegasus Airlines відкрила рейс з Одеси до АнкариЯк повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, розпочато прийом пасажирів в новому терміналі - здійснено переведення частини відповідного пасажиропотоку на сучасний інфраструктурний об'єкт.

Як заявив директор ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» Павло Прусак, фактично йдеться про початок повноцінної експлуатації нового терміналу для обслуговування всіх пасажирів, що сприятиме збільшенню пропускної спроможності аеропорту у кілька разів.

«Це знакова подія для жителів регіону, які отримують можливість не тільки комфортно подорожувати, а й гідно приймати своїх гостей - будь-то ділові партнери, туристи, друзі або родичі. Перше враження про місто людина отримує саме в аеропорту, тому ми постаралися зробити все можливе для того, щоб одеситам зробити подарунок до Дня міста, а гостям південної столиці хотілося повертатися сюди знову», - наголосив Прусак.

Відзначається, що новий термінал у квітні розпочав обслуговування пасажирів внутрішніх рейсів, а відсьогодні приступив до повноцінного приймання пасажирів.

У прес-службі наголосили, що запуск роботи термінального комплексу відкриває нові можливості для аеропорту та перспективи розвитку всього регіону.

Як повідомляв УНІАН, будівництво нового терміналу аеропорту «Одеса» розпочалося в червні 2012 року.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також з країнами Західної Європи, Азії та Африки.