Українці найближчим часом будуть їздити на нових швидкісних поїздах

Акціонерна державна компанія «Укрзалізниця» планує у 2018 році закупити нові швидкісні поїзди.

Про це йдеться у повідомленні на сайті «Укрзалізниці».

За словами в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, менеджмент компанії продовжить роботу з удосконалення технічного стану рухомого складу та закупівлі нового, зокрема збільшення кількості швидкісних денних поїздів і придбання пасажирських вагонів для нічних поїздів.

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«Швидкісні поїзди користуються попитом в Україні – поїздки ними зручні та економлять час, тому спільно з парламентом та урядом працюватимемо над реалізацією програми закупівлі їх у 2018 році за державні кошти», - сказав Євген Кравцов.

Керівник «Укрзалізниці» також наголосив на необхідності збільшення фінансування для розвитку сегменту пасажирських перевезень залізничним транспортом.