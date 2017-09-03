Опори просідають: блогер розповів про нову проблему Керченського мосту

16:17, 03 вересня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Наразі будівництво призупинено, а робітникам наказали мовчати.

Будівництво Кримського моста / REUTERS

Опори мосту, що будують з Росії до окупованого Криму, почали серйозно просідати, роботи на ньому призупинені. Про це у своєму LiveJournal, посилаючись на інформацію від кримчан, заявив блогер Ілля Валієв.

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"Знайомі з Криму принесли приємну новину: після вчорашнього монтажу прольоту кримського мосту, одна опора просіла на метр, друга на півтора. Просідання триває. Роботи призупинені, що робити, ніхто не знає. Сподіваються на зупинку осідання опор", - сказано в повідомленні Валієва.

Блогер додав, що працівникам зараз наказали зберігати мовчання.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня окупанти підняли залізничну арку Кримського мосту на фарватерні опори – на висоту 35 метрів від рівня моря. Пізніше британское видання The Guardian повідомило, що Росія близька до завершення будівництва мосту, оскільки завершила його ключову фазу.

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Теги: #Керченський міст#міст до Криму#окупація Криму Росією