Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" планує постачати природний газ споживачам і для власних потреб в Україні.

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Відповідну заявку на отримання ліцензії на постачання природного газу в Україні "Укрпошта" подала на розгляд до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Рішення про видачу ліцензії буде розглянуто на засіданні НКРЕКП 7 вересня 2017 року.

При цьому на сайті "Укрпошти" вже створено відповідний розділ, де можна ознайомитися з правилами поставок природного газу і тарифами.

За інформацією заступника гендиректора компанії Олександра Перебував, яку він опублікував в соцмережі Facebook, "Укрпошта" купуватиме "блакитне" паливо в обсязі, яке буде необхідним для проходження опалювального сезону її відділенням та зберігатиме цей газ в підземних сховищах "Укртрансгазу".

"Звідти брати щомісяця по мірі необхідності і передавати до наших точам споживання (котельні, автобази, відділення...). Це повинно не тільки забезпечити гарантовану наявність газу (з чим були проблеми цієї зими), але і гарну економію за сезон", - зазначив Наход, додавши, що для такої діяльності на газовому ринку компанія повинна отримати відповідну ліцензію.

Також заступник гендиректора повідомив, що потреба "Укрпошти" в газі на опалювальний сезон становить 3,5 мільйона кубометрів.

"Купуємо 3,5 мільйона кубів, за звичайною процедурою, вже оголосили тендер. За статистикою, у сезон ціни зростають на 20-25% і постачальники вимагають їх перегляду, незважаючи на підписані договору, тому очікуємо економію в кілька мільйонів гривень, але головна мета навіть не в економії, а в гарантованому наявності газу", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня НКРЕКП видала ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу в Україні "Трафигура Юкрейн" - дочірньої компанії одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів Trafigura.

На початку липня НКРЕКП видала ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу "МЕТ Україна" - дочірньої компанії міжнародного газотрейдера MET Holding AG.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.