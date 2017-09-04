Продаж нових легкових авто в Україні зріс на 17%

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 17% - до 6,6 тисячі одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

Читайте такожПродаж вживаних авто в Україні зріс у 6,5 раза

За підсумками минулого місяця лідером стала японська Toyota з результатом 870 проданих авто, що на 28% більше, ніж у серпні 2016 року.

Другий за популярністю автомобільною маркою в серпні на українському ринку була французька Renault з показником 709 проданих авто. При цьому продажі Renault щодо серпня 2016 року зросли на 28%.

На третьому місці Volkswagen з результатом 524 авто, що 27% більше, ніж у серпні 2016 року.

На четвертому місці KIA - 435 авто, що на 8% більше, ніж у серпні 2016 року, а на п'ятому з обсягом продажів в 398 нових машин і зростанням на 73% - чеський бренд Skoda.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продажі нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з 2015 роком зросли на 41% - до 65,5 тисячі одиниць.

На думку експертів, продаж нових легкових автомобілів в 2017 році порівняно з результатом 2016 року зросте на 32-38%.