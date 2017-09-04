Дві компанії з Нідерландів беруть участь у будівництві Керченського мосту

Дві компанії з Нідерландів беруть участь в будівництві моста через Керченську протоку, який повинен з'єднати РФ з анексованим Кримом.

Про це повідомило видання De Gelderlander, пише Європеська правда.

За інформацією видання, йдеться про дві невеликі компанії: Dematec Equipment побудувала одну з машин для будівництва моста, а компанія Bijlard Hydrauliek поставила "найважливішу частину" для цієї машини.

Машина була відправлена ​​до Росії на початку 2016 року і перебувала на російському узбережжі Чорного моря. Згодом вона довгий час прокладала важкі труби на морському дні в якості основи для опор моста.

Директор Dematec заявив, що його компанія поставляє машини по всьому світу і в даному випадку, за його словами, санкції ЄС не були порушені. "Згідно з санкціями ЄС, ми не повинні перебувати в Криму, а машину поставили в Росію", - сказав він.

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Глава іншої компанії повідомив, що не знав, що машина буде використовуватися для моста в анексований Крим.

"Ми тільки передали запчастини для машини клієнту в Нідерландах. Більше нічого", - сказав він.

На інформацію про голландські компанії вже відреагували депутати парламенту Нідерландів.

"Якщо голландські компанії будуть співпрацювати з будівельниками цього мосту, я хотів би задати їм багато питань. Цей міст є символом російської анексії. Я хочу дізнатися, чи дозволено це по закону", - сказав депутат керівної партії PvdA Кірстен ван ден Хул.

Міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Нідерландів Ліліана Плаумен заявила, що уряд вивчить питання участі цих компаній у проекті, повідомляє телеканал NOS.

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"Уряд Нідерландів застосовує жорстку політику невизнання після незаконної анексії Криму і жодним чином не стимулює подібну діяльність", - сказала вона.

Міністр також зазначила, що навіть якщо компанії не порушили європейське законодавство, уряд Нідерландів "очікує, що компанії будуть вести міжнародний бізнес соціально відповідально".

Нагадаємо, скандал із постачанням обладнання німецької компанії Siemens до анексованого Криму призвів до запровадження ЄС санкцій проти Росії.