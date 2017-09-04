"Київавтодор" відремонтував майже мільйон квадратних метрів доріг

"Київавтодор" з початку року виконав капітальний і поточний ремонт на майже 1 мільйон квадратних метрів столичних доріг. Про це УНІАН повідомив голова комунальної корпорації "Київавтодор" Олександр Густелев.

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"На сьогоднішній день вже виконано капітальних і поточних ремонтів на майже мільйон квадратних метрів дорожнього покриття міста. Однак роботи тривають, і в кінці року буде набагато більше", - сказав він.

За словами Густелева, до кінця вересня у Києві після реконструкції запустять повноцінний рух шляхопроводу в зоні ст. м. "Нивки".

Також чиновник зазначив, що на осінь вже заплановано ремонт доріг на низці вулиць Києва.

"Восени розпочнуться масштабні роботи по вулиці Теліги, Набережному шосе, на Алма-Атинському шляхопроводі по вулиці Петра Дегтяренка. Ці об'єкти дуже важливі для руху по столиці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Київ вже освоїв трохи більше половини з 2 мільярдів гривень, виділених цього року на ремонт доріг.

З існуючих 26 мільйонів квадратних метрів автомобільних доріг Києва в капітальному ремонті та реконструкції потребують більше 85%.