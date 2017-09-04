Капремонту потребують понад 85% столичних доріг

Капітального ремонту та реконструкції потребують понад 85% автомобільних доріг Києва, повідомив голова комунальної корпорації "Київавтодор" Олександр Густелев.

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"На сьогоднішній день дорожня мережа Києва більш ніж на 85% потребує капітального втручання для приведення до належного стану. Це складно зробити, оскільки на це потрібні великі кошти, а також через те, що доведеться перекрити ціле місто. Тому, ми весь рік здійснюємо поточний ремонт. Це дає можливість дочекатися капітального ремонту дорожніх ділянках", - сказав він.

Загалом, за словами чиновника, квадратура вулично-дорожньої мережі міста Києва становить 26 мільйонів квадратних метрів.

Як повідомляв УНІАН, Київ вже освоїв трохи більше половини з 2 мільярдів гривень, виділених цього року на ремонт доріг.