Volkswagen відкликає в Китаї майже 2 мільйони автомобілів

Концерн Volkswagen і його спільні підприємства в Китаї, FAW-Volkswagen і SAIC Volkswagen, відкликають в Китаї більше 1,818 мільйона автомобілів у зв'язку з несправностями паливного насоса, повідомило AQSIQ (Головне державне управління з контролю якості, інспекції і карантину Китаю) в своєму релізі, повідомляє Прайм.

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Відкликанню підлягають 18,315 тисячі автомобілів Volkswagen Magotan, вироблених з 29 травня 2010 року по 7 січня 2015 року; 3,280 тисячі автомобілів, вироблених з 10 липня 2012 року по 30 грудня 2014 року і 799 автомобілів Volkswagen Passat CC, вироблених з 23 червня 2009 року по 29 жовтня 2009 року.

Крім цього, відкликання стосується автомобілів Volkswagen Magotan від FAW-Volkswagen, вироблених з 31 січня 2007 року по 17 листопада 2014 року (в цілому 859,869 тисячі автомобілів), і машин Volkswagen Passat CC, вироблених з 7 серпня 2009 року по 17 листопада 2014 року (в цілому 125,820 тисячі автомобілів). Відкликання стосується також машин Passat від SAIC-Volkswagen, вироблених з 5 січня 2011 року по 21 вересня 2015 року (810,257 тисячі автомобілів).

Відкливання пов'язане з отриманням AQSIQ низки скарг від споживачів. Відомство після їх отримання почало розслідування, яке вилилося в відкликання автомобілів. Згідно з релізом, паливний насос за певних умов може збільшити навантаження на роботу автомобіля, що призведе до перегріву. В результаті двигун машини може заглохнути, що створить небезпеку для водія і пасажирів. Відкликання автомобілів розпочнеться 25 грудня 2017 року.

Концерн Volkswagen є найбільшим автовиробником у Європі, він об'єднує марки Volkswagen, Audi, Skoda і Seat. У підрозділ корпорації з виробництва автомобілів класу "люкс" входять відомі бренди Lamborghini, Bentley і Bugatti. Компанія також випускає вантажний транспорт через підрозділу Volkswagen Commercial Vehicles і Scania.