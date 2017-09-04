"Укрзалізниця" похвалилася новими пасажирськими вагонами, які сьогодні вирушать в перші рейси (фото)

Сьогодні, 4 вересня, в перші рейси відправляться три новозбудовані пасажирські вагони, які «Укрзалізниця» отримала минулого тижня, повідомляє прес-служба відомства.

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У відомстві зазначають, що вагони мають низку конструктивних відмінностей та вдосконалень. «Наприклад, вперше в пасажирському поїзді пасажири зможуть використовувати сучасний кавовий апарат, який пропонує великий вибір напоїв», - йдеться у повідомленні.

По одному новому вагону включено до складу таких поїздів: № 81/82 Київ – Ужгород (вагон № 10), № 49/50 Київ – Трускавець (вагон № 7), № 11/12 Київ – Новоолексіївка (вагон № 10).

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Цього року пасажирський парк «Укрзалізниці» має поповнитися новими 27 класичними купейними вагонами та ще 11 СВ.

Довідка «Укрзалізниці». Пасажирський вагон призначений для перевезення 40 пасажирів зі швидкістю руху до 160 км/годину та може експлуатуватися на електрифікованих та неелектрифікованих залізницях. Вагон обладнаний кліматичною системою, двома вакуумними туалетами замкнутого типу.

У вагоні передбачена установка додаткових фільтрів у систему опалення та системи водяного пожежогасіння. Також удосконалена робота системи опалення в автоматичному режимі. Встановлені потужніші електричні перетворювачі для мікрохвильової печі.