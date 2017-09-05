В Україні до кінця року запрацює онлайн-реєстрація авто

Онлайн-послуга первинної реєстрації автомобіля запрацює до кінця 2017 року, повідомив перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування України Олексій Вискуб на зустрічі, присвяченій розвитку електронних сервісів в Україні.

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"Запустимо первинну реєстрацію авто, це плани на один-два місяці. До кінця року це точно запрацює", - сказав він.

Також Вискуб зазначив, що у вересні буде представлений кабінет перевізника, в якому буде інформація про ліцензії, дозволи перевізника і багато іншого.

Він додав, що в першу чергу повинні бути введені електронні послуги в таких сферах як земельна, будівельна, соціальна, реєстрація авто та інше.

"Ці послуги відповідають послуг, визначених в директиві Європейського Союзу і повинні надаватися онлайн в кожній країні-члені", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, з початку роботи онлайн-сервісу Міністерства юстиції та Державного агентства з питань електронного уряду, який був запущений 1 березня, вже зареєстровано 1211 фізичних осіб - підприємців.

На початку серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що в Україні до кінця року планується ввести ряд онлайн-сервісів, зокрема, реєстрації дитини та шлюбу.