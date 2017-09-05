В Одесі розробили новий легкомоторний літак "Дельфін" (відео)

За задумом конструкторів, на ньому можна і навчати льотчиків, і моніторити з повітря кордон і лісові пожежі.

Літак зробили дуже безпечним. У разі аварії спрацьовує спеціальна система порятунку - весь літак з пілотами та пасажирами просто спускаються на парашуті.

Читайте такожВідновлений літак Ан-22 "Антей" вилетів у свій перший комерційний рейс (фотогалерея)

"Дельфін", так назвали літак, вже пройшов всі необхідні випробування і сертифікований для польотів.