В Одесі розробили новий легкомоторний літак "Дельфін" (відео)
14:23, 05 вересня 2017Транспорт/Звя'зок
111
"Дельфін" вже пройшов всі необхідні випробування і сертифікований для польотів.
В Одесі розробили новий легкомоторний літак / скріншот
За задумом конструкторів, на ньому можна і навчати льотчиків, і моніторити з повітря кордон і лісові пожежі.
Літак зробили дуже безпечним. У разі аварії спрацьовує спеціальна система порятунку - весь літак з пілотами та пасажирами просто спускаються на парашуті.
Читайте такожВідновлений літак Ан-22 "Антей" вилетів у свій перший комерційний рейс (фотогалерея)
"Дельфін", так назвали літак, вже пройшов всі необхідні випробування і сертифікований для польотів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter