Рада схвалила законопроект про спрощення видачі ліцензій на мовлення в зоні АТО

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України" (реєстраційний № 6565).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 267 із 372 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено спрощення процедури видачі ліцензій на мовлення в зоні проведення АТО та прикордонних районах. Зокрема, йдеться про закріплення механізму прискореної видачі тимчасових дозволів на телерадіомовлення на територіях, найбільш вразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу, а також визначення особливих умов переходу від аналогового до цифрового мовлення на окремих адміністративно-територіальних одиницях.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зазначила, що великі компанії не зацікавлені у веденні мовлення у зоні АТО та на прикордонних територіях, тому що не зможуть заробити на рекламі.

«Ми пропонуємо сьогодні простимулювати українців створювати місцеві радіо- і телестанції в зоні розмежування», - додала вона.

За словами Сюмар, законопроектом передбачено норми, щоб «ці мовники не приїжджали в Київ, не брали участі в різних конкурсах Нацради (з телерадіомовлення), щоб вони не сплачували ліцензійний збір, а щоб вони просто робили місцеві радіостанції й отримували дозволи терміном на один рік».

Сюмар наголосила, що це дасть можливість «посилити українську присутність в цьому надзвичайно складному регіоні».

У пояснювальній записці до проекту сказано, що нині необхідною умовою для оперативного поширення телерадіомовлення є видача Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення спеціального документу – ліцензії, яка передбачає дозвіл на зазначений вид діяльності, але суттєвою проблемою залишається тривала процедура видачі ліцензії.