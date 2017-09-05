Продажі нових автобусів з початку року зросли майже на 40%

Продажі нових автобусів в Україні в січні-серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 39% - до 926 одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, в серпні в Україні було продано 139 нових автобусів, що на 30% більше у порівнянні з серпнем минулого року, і на 45% більше по відношенню до липня 2017 року.

Як зазначили в прес-службі, найбільшу реалізацію автобусів продемонстрував бренд черкаського автобусного заводу "Отаман" з показником у 46 реалізованих і поставлених на облік автобусів, що на 119% більше, ніж у серпні минулого року.

На марку "Рута" припадає 18 автобусів, що на 63% більше серпня минулого року.

На третьому місці "Еталон", який збільшив продажі на 55% - до 14 автобусів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажів нових автобусів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс у 2 рази і становив 1,293 тисячі одиниць.