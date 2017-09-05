Житомирщина впроваджує комплексний підхід під час ремонту соціальних об’єктів – голова ОДА Гундич

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич зазначає, що в області впроваджують комплексний підхід під час ремонту соціальних об’єктів. Як повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це Гундич розповів журналістам під час візиту у Ємільчинський район.

Тоді голова ОДА перевірив, як ведуться ремонтні роботи на автодорозі Р-49 Васьковичі-Шепетівка біля села Радичі. Керівник області оглянув стан ремонту цієї дороги.

«2017-2018 – роки доріг. І це - не просто гасло. Це - конкретна задача від президента, результати якої мають відчути жителі області вже цьогоріч. Адже, крім фінансування доріг із державного бюджету, ми в області спрямовуємо 358 млн грн на ремонт доріг за рахунок перевиконання збору митних платежів. Більше того, ми впроваджуємо комплексний підхід: якщо ремонтується соціальний об’єкт, для нього купується сучасна техніка, нові шкільні автобуси, то і дороги до цього об’єкту мають бути належного рівня. Як, наприклад, Ємільчинська школа, до якої незабаром розпочнеться ремонт трьох відрізків доріг», – повідомив голова ОДА.

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Загалом же, за даними облдержадміністрації, автомобільна дорога Р-49 – один із об’єктів, який перебуває на постійному контролі керівництва області. Загальна протяжність ремонту покриття 2 ділянок – 7,7 км із розширенням дорожнього полотна на загальну суму 24,6 млн грн. Підрядник – ПП «Автомагістраль». Наразі покладено асфальтобетоне покриття на ділянці протяжністю 3,3 км, що становить 42,6%. Також проводяться роботи з розширення дорожнього полотна, вирубки дерев, розробки ґрунту.

Гундич також наголосив, що із цього року частина відремонтованих доріг Житомирщини пройдуть незалежну експертизу. Він також запросив жителів області спільно контролювати якість ремонтів доріг, особливо дороги місцевого значення.

На ремонт Р-49 у поточному році передбачено фінансування з держбюджету у розмірі 22,227 млн грн, а також за сприяння Житомирської облдержадміністрації на це передбачено 2,469 млн грн співфінансування з місцевих бюджетів.