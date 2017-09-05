Генпрокуратура та СБУ знову проводять обшуки в "Укрзалізниці" - названа причина

Сьогодні слідчі прокуратури Києва спільно зі співробітниками СБУ проводять обшуки в підрозділах «Укрзалізниці» з метою документування фактів розкрадання грошових коштів в «Укрзалізниці», призначених для забезпечення належних умов перевезення пасажирів.

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Як повідомила прес-служба генпрокуратури, обшуки проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) і частиною 2 статті 366 (службове підроблення) КК України.

«Підрозділ «Укрзалізниці» на початку літа 2017 року нібито з метою належного функціонування систем кондиціонування пасажирських вагонів уклало з господарським підприємством договір на суму понад 3,8 млн грн щодо закупівлі 7 тонн холодоагенту. Згідно з висновком судового експерта, поставлена речовина непридатна для використання в системах кондиціонування поїздів, призначених для перевезення пасажирів», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що вже вилучено технічну документацію і більш як 45 балонів з невідомою речовиною, яка, за супровідними документами, нібито є холодоагентом.

Згідно з повідомленням, вирішується питання про оголошення підозри посадовим особам «Укрзалізниці», які приймали непридатний товар.

Як повідомляв УНІАН, на початку літа Генеральна прокуратура України проводила слідчі дії в держкомпанії «Укрзалізниця» щодо розтрати матеріальних цінностей і грошових коштів одним з керівників департаменту локомотивного господарства.

Крім того, раніше співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою розкрили механізм регулярного придбання чиновниками «Укрзалізниці» неякісної продукції майже на 100 млн грн.