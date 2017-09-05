У Житомирі запустили систему безготівкової оплати проїзду у комунальному транспорті

У Житомирі 5 вересня офіційно запустили систему безготівкової оплати проїзду в наземному комунальному транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, брифінг з цього приводу відбувся сьогодні у прес-центрі Житомирської міської ради.

Про новацію журналістам розповіли Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, його заступник Дмитро Ткачук, а також представники партнерів проекту.

Новація стала можливою завдяки спільним діям управління транспорту Житомирської міськради, КП «Житомиртранспорт», КП «ЖТТУ» та безпосередньо партнерів – «ПриватБанку» та VISA.

Як прозвучало на брифінгу, Житомирська міська рада спільно з Visa і «ПриватБанком» впроваджує технологію безконтактної оплати платіжними картками для проїзду в громадському транспорті.

«Проект цей реалізується в рамках «Електронного квитка» Житомирської міської ради та спрямований на забезпечення швидкого та якісного обслуговування пасажирів без використання готівки», - сказав на брифінгу Сухомлин.

Він пояснив, що у Житомирі в електротранспорті оплатити проїзд тепер можна банківською карткою, використавши валідатор, або ж за допомогою спеціального мобільного додатку.

«Також у Житомирі вже є більше 2, 5 тисяч власників карток «ПриватБанку», які вже можуть користуватися ними при оплаті проїзду в тролейбусах, обладнаних валідаторами», - прозвучало на брифінгу.

Читайте такожКиївський метрополітен показав, як виглядають нові квитки з QR-кодом (фото)

Отримати такі картки можна у відділенні банку, або обміняти існуючу на нову – зі спеціальним чіпом.

«Також житомиряни можуть скористатися додатком Приват-24 на своєму мобільному і за допомогою QR-коду оплатити проїзд у трамваях. Така послуга доступна вже у 15 регіонах країни», - уточнили представники «ПриватБанку».

«Таким чином, житомиряни першими в країні зможуть оплатити проїзд у тролейбусах і трамваях не лише за допомогою пластикової картки, придбаної у точках реалізації місячних проїзних від КП «ЖТТУ», але й за рахунок безконтактної оплати платіжними картками «ПриватБанк» та VISA», - зазначали учасники брифінгу.

Також наголошувалося, що невдовзі систему е-квитка також планують впровадити у транспорті приватних перевізників – маршрутках.

«Уже найближчим часом в Житомирі відкриють кілька точок, де місцеві мешканці зможуть отримати картки для оплати проїзду. У першу чергу – це будуть пенсіонери. Картки використовуватимуть для фіксації кількості пільгових категорій, які мають право на безкоштовний проїзд у комунальному транспорті», - запевняли журналістів учасники брифінгу.

Наостанок журналістам у новому тролейбусі, відремонтованому силами працівників КП «ЖТТУ», показали, як саме діє електронний квиток і як застосовуватиметься банківська картка для оплати проїзду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в електротранспорті Житомира було запроваджено систему «Електронного квитка».