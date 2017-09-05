У Житомирі до програми "Електронного квитка" долучатимуться і інші банки

У подальшому до програми «Електронного квитка» у Житомирі долучатимуться й інші банки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

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Як зазначається у повідомленні, у 110 тролейбусах міста встановлені стаціонарні термінали для прийому безконтактних платежів, а весь парк комунального транспорту міста (трамваї та тролейбуси) також обладнаний ручними терміналами.

«Оплату банківською карткою та NFC пристроєм можна здійснити і на ручних терміналах кондуктора у всіх тролейбусах і трамваях на основних міських маршрутах», - зазначають у міськраді.

В. о. голови регіону СНД і Південно-Східної Європи, компанії Visa Дмитро Крепак розповів, що його компанія приєдналася до проекту Житомирської міської ради «Електронний квиток» та допомогла доповнити систему оплати проїзду прийомом безконтактних банківських карт.

«Це дозволить не тільки модернізувати транспортну інфраструктуру Житомира і зробити поїздки більш комфортними для жителів і гостей міста, а й сприятиме збільшенню частки безконтактних платежів в країні. Крім того, однією з основних переваг безконтактних платежів є швидкість здійснення транзакції, що також важливо для транспортної сфери з великим пасажиропотоком», - сказав Крепак.

У подальшому до програми «Електронного квитка» у Житомирі долучаться і інші банки, запевняють у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Житомирська міська рада спільно з Visa і «ПриватБанком» розповіла, як впроваджує безконтактні технології оплати банківською картою для проїзду у комунальному транспорті.