До Києва зайшов новий лоукостер (фото)

Азербайджанська лоукост-авіакомпанія Buta Airways 5 вересня 2017 року почала виконувати рейс Київ-Баку з міжнародного аеропорту «Київ». Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

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Згідно з повідомленням, ціна квитка стартує від 800 грн в одну сторону. Авіакомпанія пропонує два види тарифів: Buta Budget і Buta Standard. Тариф Buta Budget: перевезення багажу оплачується окремо, передбачене тільки провезення ручної поклажі, також не можна обміняти або повернути квиток.

Тариф Buta Standard передбачає безкоштовний провіз багажу 10 кг, дозволяє обмінювати або повертати авіаквитки зі штрафом 50% від вартості.

Авіакомпанія Buta Airways - дочка авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" базується в бакинському аеропорту ім. Гейдара Алієва.