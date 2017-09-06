Київ зупинився у заторах, центр міста паралізовано

У Києві автомобілі застрягли у величезних заторах, найбільш ускладнений рух у центрі міста, згідно із даними сервісу Google Maps.

Зокрема, «стоїть» Хрещатик та вулиця Михайлівська, Паркова дорога, Бесарабська площа, Володимирський спуск та вулиця Московська.

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У напрямку центру також зупинились у заторах автомобілі на бульварі Лесі Українки та Тараса Шевченка. Традиційно «стоять» проспект Перемоги та Набережне шосе.

Також ускладнено рух на вул. Олени Теліги та В. Чорновола.

Як повідомляв УНІАН раніше, мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського перед стінами Верховної Ради, вимагаючи змінити правила розмитнення автомобілів

Автомобілі перекрили рух вулицею Грушевського від Європейської площі аж до стін українського парламенту. Тут зібралися власники автомобілей з іноземною реєстрацією. Зокрема, видно автівки з литовськими, польськими та естонськими номерами. Люди вимагають змінити правила розмитнення автомобілів, зробити їх більш доступними для населення. Водночас відомо, що сьогодні в парламенті депутати ніяких рішень ухвалювати не будуть, а лише працюватимуть у комітетах.